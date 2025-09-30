Мировая премьера состоится 14 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер фильма "Джей Келли". Режиссером картины выступил Ноа Баумбак.

Сюжет расскажет историю известного актера и его менеджера. Они вместе отправятся в путешествие по Европе, вспоминая по пути истории из жизни и размышляя о своей судьбе.

В главных ролях сыграли Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Райли Кио и другие. Мировая премьера состоится 14 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Элла Маккей".

Видео: YouTube / Netflix