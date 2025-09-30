  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:06
32
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил новый трейлер фильма "Джей Келли"

0 0

Мировая премьера состоится 14 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер фильма "Джей Келли". Режиссером картины выступил Ноа Баумбак.

Сюжет расскажет историю известного актера и его менеджера. Они вместе отправятся в путешествие по Европе, вспоминая по пути истории из жизни и размышляя о своей судьбе.

В главных ролях сыграли Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Райли Кио и другие. Мировая премьера состоится 14 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Элла Маккей".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, джей келли, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии