Несколько школ Петербурга проверили после сообщений о минировании

Дети вышли из классов.

Несколько школ 22 декабря Санкт-Петербурга получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, после чего в учебных заведениях были организованы эвакуации. Сообщения о минировании начали поступать в петербургские школы в утренние часы. Информация была передана в экстренные службы, после чего на места прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ряде образовательных учреждений учеников и персонал временно вывели из зданий в рамках установленных мер безопасности. Специалисты провели проверки помещений и прилегающих территорий.

Опасных предметов обнаружено не было. Угрозы жизни и здоровью детей и сотрудников не зафиксировано. После завершения проверочных мероприятий школьники и педагоги вернулись в здания, учебный процесс был возобновлен в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что из колледжа в Калининском районе эвакуировали почти 1 тыс. студентов.

Фото: Pexels