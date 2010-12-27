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Нерпенок Крошик играючи укусил человека за джинсы
Вчера, 13:52
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Shdaria
625

Нерпенок Крошик играючи укусил человека за джинсы

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Знаменитый нерпенок Крошик умиляет новыми фотографиями пользователей сетей.

В Санкт-Петербрге Центр реабилитации морских млекопитающих опубликовал фотокарточки нерпенка Крошика. На одной из них есть интересны кадр: Крошик кусает человека за джинсы.

Напомним, что два года назад, Крошика спас рыбак на Ладожском озере. Тогда нерпенок был маленьким и слабым. 

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих Крошику подарили жизнь. Специалисты дважды решались выпустить его в свободное плаванье, однако нерпенок не захотел расставаться людьми и всегда возвращался. 

Фото: Спасение тюленей 699-23-99

Теги: крошик , крошик укусил , нерпа , нерпенок , новости спб , тюлень
Категории: Лента новостей Новости СПб

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