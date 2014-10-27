Нерабочий светофор в Красногвардейском районе стал причиной огромной пробки

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о транспортном коллапсе в Красногвардейском районе. На пересечении двух проспектов - Индустриального и Косыгина огромная пробка. Причина - сломанный светофор.