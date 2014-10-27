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Нерабочий светофор в Красногвардейском районе стал причиной огромной пробки
Сегодня, 18:46
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TretyakovaS
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Нерабочий светофор в Красногвардейском районе стал причиной огромной пробки

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили о транспортном коллапсе в Красногвардейском районе. На пересечении двух проспектов - Индустриального и Косыгина огромная пробка. Причина - сломанный светофор.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", в Красногвардейском районе произошел дорожный коллапс.

Движение на пересечении проспектов Индустриального и Косыгина практически невозможно - огромная пробка. Причиной затора стал неисправный светофор.

Автомобилисты советуют объезжать пробку.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: новости спб , пробки питер
Категории: Новости СПб

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