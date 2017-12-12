Неприличное видео Бузовой возмутило даже поклонников

На опубликованных кадрах Бузова перед выходом на сцену проверяет все ли у нее в порядке между ног.

В сети набирает популярность непристойное видео, на котором певица готовится к выходу на сцену.

Ольга Бузова в откровенном красном наряде собирается выйти выступать на сцену в рамках концерта партийной Новогодней зоны. Кто-то снял Бу3зову в тот момент, когда перед выходом на сцену она проверяет, все ли у нее в порядке между ног и в остальных частях тела. При этом девушка приседает, широко расставив ноги. Вокруг ходит много людей, но Бузову очевидно ничего не смущает.

Известность Ольге Бузовой принесли отнюдь не ее певческие способности, а постоянные скандалы вокруг ее имени. Но это видео возмутило даже поклонников ее талантов.

Видео:ВК, Новости шоу-бизнеса