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Неприличное видео Бузовой возмутило даже поклонников

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На опубликованных кадрах Бузова перед выходом на сцену проверяет все ли у нее в порядке между ног.

В сети набирает популярность непристойное видео, на котором певица готовится к выходу на сцену.

Ольга Бузова в откровенном красном наряде собирается выйти выступать на сцену в рамках концерта партийной Новогодней зоны. Кто-то снял Бу3зову в тот момент, когда перед выходом на сцену она проверяет, все ли у нее в порядке между ног и в остальных частях тела. При этом девушка приседает, широко расставив ноги. Вокруг ходит много людей, но Бузову очевидно ничего не смущает. 

Известность Ольге Бузовой принесли отнюдь не ее певческие способности, а постоянные скандалы вокруг ее имени. Но это видео возмутило даже поклонников ее талантов.

Видео:ВК, Новости шоу-бизнеса

 

Теги: бузова , скандал , шоу бизнес
Категории: Культура Новости России Лента новостей

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