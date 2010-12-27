Непогашенные кредиты в России: причины, риски, особенности и прогноз

При анализе уровня закредитованности населения важно понимать, что ключевое значение имеет не количество взявших в долг домохозяйств, а объем средств, направляемых домохозяйствами на обслуживание долга. Так считает финансовый аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Последний опрос ВЦИОМ показал, что 57% россиян имеют хотя бы один непогашенный кредит в семье, при этом за последние восемь лет данная цифра увеличилась аж в два раза. По данным 2009 года, банковские долги имели только 26% россиян. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



По словам финансового аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, при анализе уровня закредитованностя населения важно понимать, что ключевое значение имеет не количество взявших в долг домохозяйств, а объем средств, направляемых домохозяйствами на обслуживание долга.



Издание отмечает, что четверть из имеющих кредиты россиян испытывают опасения по поводу его погашения или считают, что не смогут вовсе выплатить долги банкам. Большинство опрошенных полагают, что погашение кредитов трудностей не вызовет. Эксперт отмечает, что несмотря на то, что кредитная нагрузка невелика, в целом доля домохозяйств с потенциальными проблемами в обслуживании кредитов остается выше, чем в других странах.