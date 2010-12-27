Немецкий телеканал считает Крым российским

В документальном фильме авторы отметили Крым на карте тем же цветом, что и территория России.

Один из самых популярных немецкоязычных телеканалов 3Sat признал Крым российским. Это стало известно после премьеры фильма Sibirien total ("Сплошь Сибирь"), которая состоялась в среду, 15 августа.

В начале картины режиссеры представили карту Российской Федерации, в которую был включен полуостров Крым (обе территории были закрашены одним цветом). Авторами фильма являются немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс и московский корреспондент Кристоф Францен, который работает на швейцарском телеканале Schweizer Fernsehen.

Канал 3Sat смотрят более 120 миллионов домохозяйств в Германии, Австрии и Швейцарии.

Евросоюз до сих пор не признал воссоединения Крыма и России.

Вчера крымский эксперт рассказал что ждать от "МИРа".

Фото: eadaily.com