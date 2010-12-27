Ограничение в Крыму на использование MasterCard и Visa станет стимулом для России на пути к формированию собственной финансовой системы и совершенствованию экономической обособленности

"Генбанк", расположенный в Крыму, полностью перешел на карту "Мир". Это связано с запретом ведения своей деятельности на Крымском полуострове американским компаниям - потому MasterCard и Visa больше не могут находиться в обиходе на территории Крыма.

Санкции США, ограничивающие присутствие американских компаний на полуострове, действуют с 2014 года, однако обслуживание карт продолжалось по настоящее время благодаря их запасу НСПК. Расчеты в Крыму проходили посредством принятого компромисса с американскими компаниями - через российского оператора, рассказывает политолог Владимир Джаралла ФБА "Экономика Сегодня".

По словам эксперта, главным итогом сложившейся ситуации заключается в ускоренном начале работ по созданию развитию собственной платежной системы в России и Крым станет одним из главных аккумуляторов для развития "МИРа".

"Санкции США против Крыма, запрещающие выпуск и обслуживание карт Visa и MasterCard, оказались стимулом для России по созданию собственной финансовой инфраструктуры и укреплению экономического суверенитета. Спустя четыре года стало ясно, что Россия поступила весьма предусмотрительно и своевременно. Более того, крымский опыт впоследствии был успешно использован на территории все остальной части России" - Владимир Джаралла

Сейчас карты "МИР" выпускают около 100 банков, а платежи по этим картам принимают более 400 кредитных организаций. К концу 2019 года в Евразийском экономческом союзе (ЕАЭс) планируется разработать единое платежное пространство, позволяющее распространение отчечественной платежной системы на весь мир.