Немецкий политолог рассказал о борьбе Меркель за "Северный поток-2"

Цель противников газопровода — добиться того, чтобы он функционировал хотя бы в половину своих мощностей.

Немецкий политолог Александр Рар рассказал о борьбе канцлера Германии Ангелы Меркель за "Северный поток-2". Его слова приводит "Московский комсомолец".

По мнению Рара, газопровод будет достроен, Россия и Германия будут прилагать к этому большие усилия, чтобы не потерять лицо. Однако в будущем им предстоят новые вызовы на внешней арене.

Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты. Александр Рар, политолог

Он отметил, что цель противников газопровода — добиться того, чтобы он функционировал хотя бы в половину своих мощностей.

При этом, подчеркнул политолог, если Германия выйдет их проекта, её ждут судебные разбирательства, по которым придётся выплачивать России компенсации. При этом доверие к ФРГ со стороны РФ будет подорвано.

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