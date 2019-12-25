Искусственный интеллект ускорит проверку подписей избирателей на выборах в Петербурге

Система сканирует листы и автоматически группирует одинаковые образцы, подсказывая экспертам о возможных совпадениях.

Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции ТАСС, в Петербурге для проверки подписей избирателей будет применяться система с элементами искусственного интеллекта. По его словам, этот программный комплекс позволяет запоминать образцы почерка и распознавать совпадения, что значительно ускоряет работу экспертов.

Мейксин отметил, что подписи будут проверяться с особой тщательностью. Система сканирует листы и автоматически группирует одинаковые образцы, подсказывая экспертам о возможных совпадениях. Однако окончательное решение о подлинности подписей остаётся за специалистами ГУ МВД.

Кроме того, он подчеркнул важность обеспечения безопасности на избирательных участках, где планируется установка видеокамер практически на всех площадках, за исключением медицинских учреждений и участков для военных. В Единый день голосования, который состоится 20 сентября, в городе откроются 1975 постоянных избирательных участков и около 50 временных, включая места в медицинских учреждениях и на вокзалах.

Ранее Максим Мейксин рассказал петербуржцам, как пройдет единый день голосования в сентябре.

Фото: Piter.TV