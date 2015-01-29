Неизвестный в Сестрорецке напал с ножом на местного жителя

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О нападении с ножом в полицию сообщил житель Сестрорецка. Как уточнил Piter.tv 8 августа источник в правоохранительных органах, накануне днем в дежурную часть поступило сообщение, что у дома по улице Володарского знакомого заявителя ударили ножом. Полиция, прибыв на место происшествия, не обнаружила на месте пострадавшего. Заявитель рассказал, что повез своего друга на маршрутном такси в больницу №40.

Позже оттуда в подтверждение слов поступила телефонограмма, что 7 августа в сопровождение знакомого, с проникающим колото-резанным ранением живота в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован 46-летний местный житель. С его слов, в этот день по месту его жительства его ударил ножом неизвестный.

Проведенный осмотр парадной дома по улице Володарского показал, что никаких следов крови не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливается точное место происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Сестрорецке пропала третьеклассница из-за ссоры с мамой, однако школьницу удалось найти и вернуть домой.

Фото: Piter.tv