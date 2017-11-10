Неизвестные сообщили о минировании аэропортов Москвы, Петербурга и Ижевска

В пятницу, 10 ноября неизвестные сообщили о заложенных бомбах в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково".

В пятницу, 10 ноября неизвестные сообщили о заложенных бомбах в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково". Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на "Интерфакс".



Как рассказал собеседник агенства, на данный момент ведется проверка информации анонимных заявителей, в аэропортах усилили меры безопасности.



Также агентство сообщило о минировании в Ижевске ряда объектов транспортной инфраструктуры и нескольких школ.

На объектах проводится эвакуация.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что поступило несколько звонков о якобы заложенных взрывных устройствах, в том числе в школе № 91 и в почтовом отделении Ижевска.

