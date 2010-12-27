Неиспользуемые в Ленобласти земли сельскохозяйственного назначения поставят на учет

Более 5 тысяч гектаров будет поставлено на кадастровый учет в Лужском районе, территория которого благоприятна для развития сельхозпроизводства.

11 тысяч гектаров неиспользуемых в области земель сельскохозяйственного назначения поставят на учет в этом году.

Более 5 тысяч гектаров будет поставлено на кадастровый учет в Лужском районе, территория которого благоприятна для развития сельхозпроизводства. Еще около 2 тысяч гектаров будет оформлено для участия в программе "Ленинградский гектар".

"Для ввода в оборот сельхозземель, которые не использовались по целевому назначению из-за отсутствия на них документов, не оформленных с 90-х годов прошлого века, в Ленинградской области с этого года реализуется субсидия муниципальным районам на постановку земель на кадастровый учет. Это даст возможность сформировать участки и предложить их для ведения сельхозпроизводства", – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2019 году на эти цели из бюджета региона восьми муниципальным районам выделено 24 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО