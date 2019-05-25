Нефтяное эмбарго против РФ обсудят главы МИД ЕС 16 мая

Жозеп Боррель рассказал, что послы не смогли договориться.

Нефтяное эмбарго против России обсудят главы внешнеполитических ведомств Евросоюза на плановой встрече 16 мая из-за неудачи переговоров послов. Соответствующее заявление сделал лидер верховной дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед журналистами во время прибытия на саммит "Большой семерки" (G7).

Работа над нефтяным эмбарго продолжается. В понедельник главы МИД разберутся с этим, я придам новый политический импульс для достижения соглашения, я уверен, у нас будет соглашение. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Дипломат уверен в необходимости избавления европейского региона от энергетической зависимости от российской стороны. Из-за отсутствия решения на уровне послов, постановление по отказу от нефти будут обсуждать министры.

Боррель: дополнительные €500 млн помощи ЕС Украине пойдут на закупки танков и артиллерии.

Фото и видео: European Commission