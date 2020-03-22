  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нефтепродукты попали в реку Екатерингофку
Сегодня, 9:42
66
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Нефтепродукты попали в реку Екатерингофку

0 0

На месте работал нефтесборщик-бонопоставщик "Заслон".

Специалисты экологической службы ГУП "Пиларн" ликвидировали следы нефтепродуктов в реке Екатерингофке. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба предприятия. 

В службу обратился неравнодушный петербуржец. Он заметил нефтяные пятна в районе Екатерингофского моста. На место сразу же выехали сотрудники аварийно-спасательного формирования на специализированном нефтесборщике-бонопоставщике "Заслон". Факт загрязнения подтвердился. Акваторию обработали пеной. 

Ранее Piter.TV показал, как проходит очистка бухты Радуга от нефтепродуктов. 

Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн" 

Теги: екатерингофка, загрязнение, нефтепродукты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии