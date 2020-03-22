Нефтепродукты попали в реку Екатерингофку

Специалисты экологической службы ГУП "Пиларн" ликвидировали следы нефтепродуктов в реке Екатерингофке. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба предприятия.
В службу обратился неравнодушный петербуржец. Он заметил нефтяные пятна в районе Екатерингофского моста. На место сразу же выехали сотрудники аварийно-спасательного формирования на специализированном нефтесборщике-бонопоставщике "Заслон". Факт загрязнения подтвердился. Акваторию обработали пеной.
Ранее Piter.TV показал, как проходит очистка бухты Радуга от нефтепродуктов.
Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"
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