Нефтепродукты попали в реку Екатерингофку

На месте работал нефтесборщик-бонопоставщик "Заслон".

Специалисты экологической службы ГУП "Пиларн" ликвидировали следы нефтепродуктов в реке Екатерингофке. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба предприятия.

В службу обратился неравнодушный петербуржец. Он заметил нефтяные пятна в районе Екатерингофского моста. На место сразу же выехали сотрудники аварийно-спасательного формирования на специализированном нефтесборщике-бонопоставщике "Заслон". Факт загрязнения подтвердился. Акваторию обработали пеной.

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Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"