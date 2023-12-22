Судоходная компания Arrow Star закрывает петербургский офис

Под управлением Arrow Star находится флот из шести танкеров общим дедвейтом почти 77 тыс. тонн.

Морской нефтеперевозчик Arrow Star намерен закрыть свой офис в Петербурге, который работал с 2020 года. Об этом 12 февраля пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на Дмитрия Казюкова, экс-директора ООО "Арроу Стар".

Дмитрий Казюков уточнил, что компания уходит из России из-за военных действий в Украине. При этом на официальном сайте перевозчика соответствующей информации пока нет.

Под управлением Arrow Star находится флот из шести танкеров общим дедвейтом почти 77 тыс. тонн. Компания транспортирует все виды нефтепродуктов через Балтийское, Северное и Каспийское моря.

Отметим, что в 2022 году фирма заработала около 30 млн рублей, выручка составила более 330 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что китайская компания GFL два месяца не может доставить груз из Дубая в Петербург.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)