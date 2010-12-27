Недовольные жители Кировского района просят перенести памятник Цою в другое место

Постановка бронзового памятника Цою в Кировском районе Петербурга остается под вопросом.

Вице-губернатор Санкт-петербурга рассказал о переносе памятника музыканту Виктора Цоя на другое место. Такое событие связано с недовольством жителей Кировского района. Жильцы боятся, что поклонники певца будут нарушать общественный покой.

Сообщается, что на имя главы городе обратилось более тысячи человек. Напомним, что памятник Цою должен был быть установлен в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкистов. В ответ на беспокойство петербуржцев, власть в лице вице-губернатора Александра Говорунова пообещала рассмотреть возможность переноса памятника в другое место.

Отметим, что памятник в честь исполнителя Виктора Цоя должен достигать 2,8 метров в высоту, не считая однометровый постамент. Композиция из бронзы изготавливается по проекту архитектора Нестора Энгельке и скульптора Матвея Макушина.