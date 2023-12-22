Небензя: трагедии как в Лисичанске происходили бы ежедневно, если бы Россия не начала СВО

Он напомнил, что Запад не замечал трагедии, которые происходили на Донбассе до 2022 года.

Трагедии как в Лисичанске происходили бы ежедневно, если бы Россия не начала спецоперацию. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Комментируя заявления западных стран, которые считают, что трагедии якобы не случилось бы, если бы РФ не начала СВО, Небензя выразил несогласие с этим. Он напомнил, что Запад не замечал трагедии, которые происходили на Донбассе до 2022 года.

Только вы этого тогда не замечали. И мы пришли, чтобы закончить это, и мы это непременно сделаем. Василий Небензя, постпред России при ООН

Ранее Небензя заявил, что время и цель обстрела Лисичанска были выбраны неслучайно.

Видео: Организация Объединенных Наций