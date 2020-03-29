Названы зараженные коронавирусом регионы России

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве.

В оперштабе сообщили о 270 новых случаях заражения коронавирусом в России.

Больше всего случаев зарегистрировано в Москве — 197. Ниже расположились Московская область (27) и Санкт-Петербург (5).

По четыре случая зарегистрировано в Республике Коми и Чечне, по три — в Челябинской и Омской областях, по два — в Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях и Хабаровском крае.

По одному случаю зафиксировали в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Тюменской, Кировской, Новосибирской, Томской областях, Башкортостане, Мордовии, Якутии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Первых инфицированных выявили в Амурской, Иркутской и Омской областях.