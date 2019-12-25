Названы регионы-лидеры по ипотечному кредитованию

При этом меньше всего ипотечных кредитов выдали в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

В России чаще всего ипотечные кредиту выдают в Ханты-Мансийско и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Тюменской области. Такие данные приводит РИА Рейтинг.

Так, за последний год в ХМАО выдали 44,8 ипотечного кредита на тысячу человек экономически активного населения. В Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель составил 43,2, а в Тюменской области – 42,2. В пятерку лидеров вошли также Новосибирская область (38,7) и Чувашия (38,6).

При этом меньше всего ипотечных кредитов выдали в Ингушетии, Дагестане и Крыму.

Эксперты отмечают, что в прошлом году были зафиксированы рекорды как по количеству ипотечных кредитов, так и по их суммарному объему. По данным аналитиков, в первые пять месяцев этого года количество выданных ипотечных кредитов составило 759 тысяч. Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, это на 45% больше.

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