Названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки

В России коронавирус за сутки выявлен в 85 субъектах России.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки коронавирус зафиксирован у 8 338 человек в 85 регионах.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Распределение по субъектам

1. Москва - 2054

2. Московская область - 774

3. Санкт-Петербург - 383

4. Свердловская область - 268

5. Нижегородская область - 228

6. Ростовская область - 154

7. Красноярский край - 147

8. Архангельская область - 127

9. Республика Дагестан - 124

10. Волгоградская область - 111

11. Воронежская область - 110

12. Тульская область - 110

13. Брянская область - 109

14. Ханты-Мансийский АО - 104

15. Самарская область - 97

16. Саратовская область - 97

17. Новосибирская область - 96

18. Республика Саха (Якутия) - 94

19. Калужская область - 93

20. Омская область - 87

21. Пензенская область - 86

22. Ярославская область - 84

23. Кабардино-Балкарская Республика - 83

24. Челябинская область - 82

25. Чувашская Республика - 81

26. Смоленская область - 80

27. Ставропольский край - 80

28. Белгородская область - 79

29. Республика Башкортостан - 79

30. Алтайский край - 79

31. Рязанская область - 77

32. Краснодарский край - 76

33. Ульяновская область - 75

34. Тамбовская область - 73

35. Липецкая область - 70

36. Курская область - 68

37. Хабаровский край - 63

38. Иркутская область - 62

39. Владимирская область - 61

40. Республика Татарстан - 60

41. Ивановская область - 59

42. Орловская область - 59

43. Вологодская область - 59

44. Республика Тыва - 58

45. Кировская область - 57

46. Приморский край - 57

47. Оренбургская область - 54

48. Забайкальский край - 53

49. Тверская область - 52

50. Республика Северная Осетия - 52

51. Ленинградская область - 51

52. Республика Бурятия - 51

53. Республика Коми - 50

54. Республика Ингушетия - 49

55. Республика Мордовия - 49

56. Ямало-Ненецкий АО - 47

57. Мурманская область - 46

58. Новгородская область - 45

59. Пермский край - 44

60. Псковская область - 42

61. Карачаево-Черкесская Республика - 42

62. Республика Марий Эл - 41

63. Костромская область - 39

64. Калининградская область - 38

65. Тюменская область - 30

66. Республика Калмыкия - 29

67. Томская область - 27

68. Камчатский край - 25

69. Республика Адыгея - 24

70. Удмуртская Республика - 24

71. Чеченская Республика - 22

72. Республика Хакасия - 22

73. Амурская область - 19

74. Республика Карелия - 18

75. Астраханская область - 18

76. Кемеровская область - 18

77. Курганская область - 7

78. Еврейская АО - 7

79. Республика Крым - 6

80. Республика Алтай - 4

81. Сахалинская область - 4

82. Чукотский АО - 3

83. Ненецкий автономный округ - 2

84. Магаданская область - 2

85. г. Севастополь - 1

Согласно информации от медиков, нарастающим итогом в стране зарегистрировано 379 051 случай (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах РФ.