Названы регионы России с новыми случаями коронавируса выявленные за сутки

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России за сутки коронавирус зафиксирован у 8 338 человек в 85 регионах.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
Распределение по субъектам
1. Москва - 2054
2. Московская область - 774
3. Санкт-Петербург - 383
4. Свердловская область - 268
5. Нижегородская область - 228
6. Ростовская область - 154
7. Красноярский край - 147
8. Архангельская область - 127
9. Республика Дагестан - 124
10. Волгоградская область - 111
11. Воронежская область - 110
12. Тульская область - 110
13. Брянская область - 109
14. Ханты-Мансийский АО - 104
15. Самарская область - 97
16. Саратовская область - 97
17. Новосибирская область - 96
18. Республика Саха (Якутия) - 94
19. Калужская область - 93
20. Омская область - 87
21. Пензенская область - 86
22. Ярославская область - 84
23. Кабардино-Балкарская Республика - 83
24. Челябинская область - 82
25. Чувашская Республика - 81
26. Смоленская область - 80
27. Ставропольский край - 80
28. Белгородская область - 79
29. Республика Башкортостан - 79
30. Алтайский край - 79
31. Рязанская область - 77
32. Краснодарский край - 76
33. Ульяновская область - 75
34. Тамбовская область - 73
35. Липецкая область - 70
36. Курская область - 68
37. Хабаровский край - 63
38. Иркутская область - 62
39. Владимирская область - 61
40. Республика Татарстан - 60
41. Ивановская область - 59
42. Орловская область - 59
43. Вологодская область - 59
44. Республика Тыва - 58
45. Кировская область - 57
46. Приморский край - 57
47. Оренбургская область - 54
48. Забайкальский край - 53
49. Тверская область - 52
50. Республика Северная Осетия - 52
51. Ленинградская область - 51
52. Республика Бурятия - 51
53. Республика Коми - 50
54. Республика Ингушетия - 49
55. Республика Мордовия - 49
56. Ямало-Ненецкий АО - 47
57. Мурманская область - 46
58. Новгородская область - 45
59. Пермский край - 44
60. Псковская область - 42
61. Карачаево-Черкесская Республика - 42
62. Республика Марий Эл - 41
63. Костромская область - 39
64. Калининградская область - 38
65. Тюменская область - 30
66. Республика Калмыкия - 29
67. Томская область - 27
68. Камчатский край - 25
69. Республика Адыгея - 24
70. Удмуртская Республика - 24
71. Чеченская Республика - 22
72. Республика Хакасия - 22
73. Амурская область - 19
74. Республика Карелия - 18
75. Астраханская область - 18
76. Кемеровская область - 18
77. Курганская область - 7
78. Еврейская АО - 7
79. Республика Крым - 6
80. Республика Алтай - 4
81. Сахалинская область - 4
82. Чукотский АО - 3
83. Ненецкий автономный округ - 2
84. Магаданская область - 2
85. г. Севастополь - 1
Согласно информации от медиков, нарастающим итогом в стране зарегистрировано 379 051 случай (+2,3%) коронавирусной инфекции в 85 субъектах РФ.
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