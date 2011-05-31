Названы различия между двумя компонентами вакцины "Спутника V"

В двух компонентах вакцины различается аденовирус.

Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев рассказал в интервью радио Sputnik, чем отличаются два компонента вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, ген белка коронавируса в организм человека доставляет с помощью другого вируса – аденовируса.

"В первом компоненте "Спутника V" вектором является аденовирус человека 26-го серотипа, а во втором – аденовирус человека 5-го серотипа", – сказал он.

Специалист объяснил, что аденовирусы эти специально обработаны и не могут размножаться в организме, то есть к заболеванию ОРВИ это привести не может. При этом сохраняется способность играть роль в выработке иммунитета к коронавирусу.

"В случае аденовирусных вакцин иммунный ответ развивается не только на коронавирус, но и на сам носитель, то есть аденовирусный вектор", – сказал он.

Максим Скулачев подчеркнул, что в первом и втором компоненте вакцины используются разные аденовирусы. В связи с этим имунный ответ после первого укола не мешает при втором уколе.

"Два укола на основе разных вирусов-носителей, аденовирусов, – оптимальный вариант, который дает самую лучшую защиту от коронавируса", – сказал ученый.

По словам биолога, если сделать только один укол, то это все равно даст защиту, однако не будет усиления иммунитета. Это дает уже второй укол, поэтому пропускать его он не советовал.

Фото: Piter.TV