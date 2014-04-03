Названы имена солдат, которых расстрелял военнослужащий в Приамурье

Ранее утром подозреваемый в совершении инцидента Гасан Абдулаханов был смертельно ранен при задержании.

Погибших в Приамурье военнослужащих звали Егор Увкин, Матвей Берников и Андрей Озеров. Об этос сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Как стало известно, Увинку, командиру роты, было 28 лет. У него остались жена, а также маленький ребенок.

Берников и Озеров, которые проходили срочную военную службу, были 1997 года рождения.

Военнослужащий, который устроил стрельбу, получил смертельное ранение в ходе задержания, устроенного рано утром 30 сентября. Стрелка блокировали сотрудники антитеррористического воинского гарнизона Восточного военного округа, а когда тот открыл огонь, его убили.

Подозреваемого звали Гасан Абдулаханов. Уроженцу Дагестана, который некоторое время жил в Санкт-Петербурге, было 23 года. Он отправился на службу из Нижневартовска.

По факту расстрела было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). По предварительным данным, одной из версий инцидента считают нервный срыв военнослужащего.

Фото: soldiersmothers.ru