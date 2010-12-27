Названа дата выхода полнометражной версии "Тома и Джерри" и "Улицы Сезам"

Мультфильмы выйдут к 2021 году.

В среду, 13 марта, стало известно, когда выйдут полнометражные версии "Тома и Джерри" и "Улицы Сезам". Об этом сообщает CS.

Так, премьера адаптации "Улицы Сезам" запланирована на 15 июлю 2021. Финансирует проект MGM. Режиссёр выступил Джонатан Крисел, который известен по таким работам, как "Портландия" и "Мужчина ищет женщину". Известно, что в мюзикле примет участие Энн Хэтэуэй.

Выход на голубые экраны полнометражной версии "Тома и Джерри" запланирован на 16 апреля 2012 года. Постановщиком проекта стал Тим Стори, который занимался фильмами "Шафт" и "Фантастическая четвёрка" 2007 года. Авторы отметили, что главные герои не будут разговаривать, а юмористические элементы будут близки к физической комедии.

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