Трихолог пояснила как замедлить процесс поседения.

Назван способ борьбы с сединой. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-трихолог Ольга Кохас. Специалист пояснила, что выдергивание седых волос является неэффективным методом в борьбе против седины. Она объяснила, что если процесс уже запущен, то он будет постепенным. Седина также может "агрессивно" распространяться по волосам, если человек регулярно находится в стрессовых ситуациях.

Медик напомнила, что стресс является катализатором для седины, так как сказывается на спазме сосудов. Это приводит к нарушению кровообращения.

По словам эксперта, избавиться от седины в волосах можно только визуально. Для этого необходимо пользоваться краской для волос. Однако человек может приостановить и земедлить процесс поседения. Для этого необходимо использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди. Это вещество способствует выработке клеток с пигментами.

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Видео: Youtube/ Doсtor Linskiy