Ольга Кашубина объяснила, за чем нужно следить при употреблении мороженого.

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое. Об этом терапевт Ольга Кашубина заявила в интервью для журналистов радио Sputnik. Специалист пояснила, что при употреблении данного продукта стоит следить не за тем, сколько порций вы съели, а за количеством углеводов.

Самый главный вред мороженого – это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного Ольга Кашубина, врач

Эксперт напомнила, что переедать мороженое не следует тем, у кого диагностированы проблемы с деснами и зубами. Следует следить за количеством употребленного сахара. Врач напомнила, что мороженое следует есть в качестве десерта. Оно не очень полезно для детей.

Мороженое может плохо сказаться на здоровье зубов, спровоцировать кариес. Поэтому, как минимум, необходимо чистить зубы после того, как вы покормите ребенка мороженым", Ольга Кашубина, врач

Медик напомнила, что кпотреблять мороженое не следует людям, которые не могут употреблять лактозу.

Диетолог рассказала, как правильно выбрать хлеб.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский