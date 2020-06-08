Диетолог рассказала, как правильно выбрать хлеб. Об этом журналистам радио Sputnik заявила врач Ирина Лизун. По словам специалиста, сторонникам Здорового питания не следует исключать из своего рациона хлеб. В этом продукте действительно содержится высокий гликемический индекс, который может привести к лишним килограммам. Однако по словам Лизун, к выбору хлеба следует подходить тщательно. Диетолог рекомендует употреблять изделия, сделанные из цельнозерновой муки.
Найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Белая мука фактически пустая
Лизун отметила, что в белой муке практически отсутствуют витамины и микроэлементы, но много крахмала. Также диетолог считает, что в скором времени в обществе закончится мода на безглютеновые продукты. Она заметила, что глютен содержится в злаках и используется в качестве "склеивающего" элемента.
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