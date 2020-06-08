Врач дала рекомендации по выбору "правильного" хлеба.

Диетолог рассказала, как правильно выбрать хлеб. Об этом журналистам радио Sputnik заявила врач Ирина Лизун. По словам специалиста, сторонникам Здорового питания не следует исключать из своего рациона хлеб. В этом продукте действительно содержится высокий гликемический индекс, который может привести к лишним килограммам. Однако по словам Лизун, к выбору хлеба следует подходить тщательно. Диетолог рекомендует употреблять изделия, сделанные из цельнозерновой муки.

Найти изделия, где цельнозерновая мука стоит на первом месте в составе, практически нереально. Даже там, где написано фитнес-хлеб или здоровый хлеб, там везде белая мука. Белая мука фактически пустая

Лизун отметила, что в белой муке практически отсутствуют витамины и микроэлементы, но много крахмала. Также диетолог считает, что в скором времени в обществе закончится мода на безглютеновые продукты. Она заметила, что глютен содержится в злаках и используется в качестве "склеивающего" элемента.

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