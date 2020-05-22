Диетолог раскрыла пользу и вред плодов абрикосов.

Врач рассказала, чем опасны абрикосы. Журналистам городских новостей "Москва" главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова объяснила, какую угрозу для организма человека представляют данные плоды.

В первую очередь абрикосы опасны возможной аллергической реакцией организма, а также проблемами с пищеварением. Эксперт отметила, что ежедневно не стоит употреблять более 250-300 граммов абрикосов. Опасность могут вызывать ядра косточек. В них находится амигдалин. Даже в небольших количествах данное вещество опасно для человека. Его употребление может даже привести к летальному исходу из-за отравления.

Однако в абрикосах содержатся бета-каротин и витамин А, которые позволяют укреплять иммунную систему человека. Положительное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую систему абрикосы оказывают благодаря витаминам С, В, В1, Е и минеральным веществам (фосфору, магнию, йоду, калию и железу). Высокое содержание пищевых волокон хорошо сказывается на нормализации уровня холестерина.

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