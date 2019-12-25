Диетолог назвал способ не растолстеть в карантине

В Британии призвали следить за калориями или уменьшать количество съеденного.

Британский диетолог Саймон Джеркив назвал способ не растолстеть в карантине. Об этом специалист рассказал в интервью для T3. Специалист пояснил, что для человека важно следить за тем, какое количество калорий он потребляет и тратит. Эта пропорция должна соотноситься. По словам эксперта, во время сидячего образа жизни, связанного с карантинными мерами из-за коронавируса, у человека снижается энергозатратность.

Если вам не нравится следить именно за калориями, следите за размером порций. Если необходимо сбросить вес, просто уменьшите порции Саймон Джеркив, диетолог

Специалист рекомендовал умеренно употреблять полуфабрикаты с большим содержанием консервантов, а также фастфуд, алкоголь, сахар, шоколад и газировку. Для того, чтобы сбросить вес, диетолог советует отдавать предпочтение белковой пище (куриному мясу, батату, бобовым культурам), а также овощам и фруктам. Особое внимание следует обратить на зеленые продукты: шпинат, капусту. Наиболее полезными оказываются волокнистые плоды (груша, малина, авокадо).

Названы продукты для укрепления иммунитета.