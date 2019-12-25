Фитнес-тренер рассказала, как избавиться от лишних кг после режима самоизоляции.

Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения. Об этом журналистам радио Sputnik рассказала фитнес-тренер Арина Скромная. Эксперт объяснила, что сбрасывать "насиженный" вес на самоизоляции следует не при помощи экспресс-диет. Специалист советует избавляться от лишних килограммов за счет правильного питания и улучшения режима.

Самостоятельные экспресс-диеты, моно-диеты могут не только испортить внешний вид, то есть вы наберете в два раза больше, чем скинули, но и подпортить здоровье Арина Скромная, фитнес-тренер и диетолог

Спортивный коуч рассказала, что лучшим вариантом для избавления от лишнего веса будет обратиться к профессионалу. Если такой возможности нет, то следует начать с постепенного исключения из рациона вредных продуктов. Речь идет о сахаре, сладком, простых углеводов (хлеба, мучного). Резкие физические нагрузки могут негативно сказаться на организме. Арина Скромная рекомендует начинать с легкой утренней гимнастики. При походе в зал тренер советует налегать на тренажеры и гантели. В домашних условиях для тренировки можно использовать бутылки с водой, полотенца и стулья.

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