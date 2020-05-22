Эксперты советуют регулярно стирать СИЗ с моющими средствами.

Назван самый простой способ дезинфекции маски. Об этом для издания MedicalXpress рассказали представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Медики напомнили, что многоразовые средства индивидуальной защиты следует регулярно мыть. Этот процесс следует повторять после каждого ношения маски.

Стирать изделие лучше всего в горячей воде с моющими средствами. Подойдет использование обычного мыла. по словам доцента Университета Алабамы Пенни Уотса, после стирки маски ее следует тщательно высушить. В идеале это следует сделать при помощи горячего воздуха. Чистое изделие лучше всего хранить в закрытом бумажном пакете, чтобы на ткани не появились микробы и вирусы.

В Центре отметили, что в качестве защитной маски можно использовать даже куски от старых футболок, шарф или бандану. Ими следует прикрывать рот и нос во время прогулок по улице.

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