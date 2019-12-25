В Калининграде самая благоприятная ситуация по распространению коронавируса.

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов журналистам телепрограммы "60 минут". По словам специалиста, самая позитивная ситуация в эпидемиологическом плане сейчас складывается на территории Калининградской области.

Эксперт напомнил, что региональные власти объявили о том, что с 12 мая в области возвращаются к работе торговые центры. По словам Дмитрия Абзалова, Калининград сильно ушел от того положения, которая складывается в Москве. Специалист напомнил, что в столичном регионе "ситуация достаточно сложная".

Напомним, что регионы России стали обгонять Москву по темпам распространения COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Медики пояснили, что доля новых зараженных в столице составила 38,01% от общего количеств апациентов.

В Ленобласти зафиксировано 53 новых заражения коронавирусом.