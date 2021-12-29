Стало известно, кто занял пост прокурора Ленобласти

Место прокурора Ленинградской области было вакантным с ноября 2021 года.

В четверг, 17 февраля, издание "Фонтанка" сообщила со ссылкой на собственного источника, что накануне указом президента Владимира Путина новым прокурором Ленинградской области назначен Сергей Жуковский, который занимал пост заместителя прокурора. Предположительно, текст указа будет опубликован сегодня.

Издание уточнило, что Жуковскому исполнилось 38 лет, он является одним из самых молодых прокуроров страны. Кроме того, каких-либо интриг вокруг его персоны замечено не было. К тому же, мужчина непубличен и высказывался в СМИ всего один раз в 2006 году, когда возглавлял отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму. В 2016 году он предостерегал молодежь от опасных публикаций в интернете.

Коллеги, по информации 47news, отзываются о Жуковском хорошо: верный муж, надежный товарищ.

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