Навальный прославил Настю Рыбку: кто это, лучшие фото из Instagram

Настя Рыбка проснулась "знаменитой" после фильма Навального.

Кто такая Настя Рыбка

Настя Рыбка - псевдоним скандальной особы, настоящее имя девушки - Анастасия Вашукевич. Она переехала в Москву из Бобруйска (Белоруссия). Возраст девушки до сих пор точно неизвестно: по одним данным ей 28 лет, а по другим –21 год. как рассказывает сама Настя Рыбка, она занимается коучингом, работает моделью, и проводит тренинги по соблазнению. Кроме того, девушка выпустила собственную книгу под названием "Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха". Также покорительница сердец рассказывает, что лично соблазнила более шести миллиардеров.

Настя Рыбка, героиня фильма-расследования Алексея Навального

Алексей Навальный разместил фильм-расследование под названием "Секс-охотница разоблачает взяточника". Именно этот ролик сделал Рыбку "знаменитой".

На видео Настя Рыбка рассказала, что она отдыхала на яхте вместе с известным олигархом Олегом Дерипаски, когда тот проводил встречу с заместителем председателя правительства России Олегом Приходько. По словам героини, на яхте над ней надругались. Кроме того, свою трагедию она опубликовала в Instagram. На своей странице она предупреждает владельца яхты, что если тот на ней не женится, она обратится в полицию с заявлением о групповом изнасиловании.

Однако следующий пост Насти говорил о том, что обвинения в адрес Олега были всего лишь шуткой, правда, не смешной.

Не прошли тест на чувство юмора и интеллект. Ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование, остальные решили, что все "серьезно". Уважаемые члены правительства, дума, президент. Я обращаюсь к вам - помогите в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то, что они пристают к женщинам, ведь это может произойти с вами, с каждым из вас. И это уже будет не шутка. И каждый из вас может стать мишенью такой вот "жертвы ситуации".

Фото Насти Рыбки

Фото, видео: nastya_rybka.ru

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