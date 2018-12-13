В Репино горожане нашли мертвого тюленя на пляже

Пользователи посоветовали обратиться в специальную службу, которая занимается спасением морских млекопитающих

В воскресенье, 12 мая, в Курортном районе Санкт-Петербурга горожане нашли тело мертвого тюленя. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Как стало известно, мертвое животное выбросило на пляже в Репино. Как признался сам очевидец, сначала он принял тюленя за мешок. Мужчина также отметил, что некоторых гостей пляжа не смутило труп млекопитающего, и они продолжали гулять рядом.

В комментарии к посту пользователи посоветовали обратиться в специальную службу, которая занимается спасением морских млекопитающих – "Фонд друзей балтийской нерпы".

Ранее петербуржцы объявил розыск павлина, который сбежал со скотного двора в Шувалово.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург