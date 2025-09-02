Напавший на полицейских в Оренбуржье мужчина мог скрыться в горах

МВД разыскивает подозреваемого, оставившего машину у села Белошапка.

На территории Оренбургской области российскими правоохранительными органами продолжаются поиски мужчины, открывшего ранее огонь по сотрудникам полиции. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления МВД РФ. Уточняется, что злоумышленник мог скрыться в труднодоступной местности. Однако подозреваемый оставил свое транспортное средство возле села Белошапка. По предварительной информации, затем мужчина направился в сторону горного района. Сейчас на территории работают сотрудники полиции и подразделения Росгвардии. Для розыска преступника задействованы дополнительные силы, включая вертолет и кинологические расчеты со служебными собаками.

Известно, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. В МВД призвали жителей не предпринимать самостоятельных попыток задержания мужчины. Территория предполагаемого нахождения мужчины оцеплена. Также на вероятных маршрутах передвижения водителя выставлены посты. Розыск стрелявшего стал причиной запрета посещения заказника "Губерлинские горы, о чем общественности сообщили представители местной дирекции особо охраняемых природных территорий.

Напомним, что вечером 16 апреля сотрудники отдела полиции под номером три межмуниципального управления МВД России "Орское" прибыли в поселок Аккермановка города Новотроицка для того, чтобы задержать мужчину, находящегося в федеральном розыске. Однако злоумышленник открыл огонь по сотрудникам правопорядка. В результате один из них погиб, еще троих пришлось госпитализировать с места событий в тяжелом состоянии. В настоящее время жизням потерпевших ничего не угрожает. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Гонки в Колпино обернулись штрафом для водителя автобуса.

