Напавший на полицейского в ходе митинга петербуржец будет под стражей до 5 мая

Мужчина признался, что был не в себе.

Суд в Петербурге до 5 мая заключил под стражу местного жителя Валерия Дубенюка, который напал на полицейского во время незаконного митинга. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 6 марта около 15:40 возле дома на улице Пирогова подсудимый не менее четырех раз ударил полицейского по голове и телу, пытаясь отбить у него задержанного. По словам мужчины, ему показалось, что задерживают девушку. Он лишь хотел оттолкнуть сотрудника полиции и отбежать.

Но меня обхватил другой сотрудник, я начал сопротивляться. Он крепко меня держал, я первый начал. Признался он

Дубенюк заявил, что в тот момент был не в себе. При нем была рукопись, содержащая призывы к дальнейшей борьбе.

Ранее петербуржец уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. На суде он просил отправить его под домашний арест.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее в Петербурге адвокат обвинил сотрудников полиции в превышении полномочий.

Фото: Piter.TV