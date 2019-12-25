Напавший на полицейского в ходе митинга петербуржец будет под стражей до 5 мая

Суд в Петербурге до 5 мая заключил под стражу местного жителя Валерия Дубенюка, который напал на полицейского во время незаконного митинга. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
По версии следствия, 6 марта около 15:40 возле дома на улице Пирогова подсудимый не менее четырех раз ударил полицейского по голове и телу, пытаясь отбить у него задержанного. По словам мужчины, ему показалось, что задерживают девушку. Он лишь хотел оттолкнуть сотрудника полиции и отбежать.
Но меня обхватил другой сотрудник, я начал сопротивляться. Он крепко меня держал, я первый начал.
Признался он
Дубенюк заявил, что в тот момент был не в себе. При нем была рукопись, содержащая призывы к дальнейшей борьбе.
Ранее петербуржец уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. На суде он просил отправить его под домашний арест.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следит глава СК России Александр Бастрыкин.
Ранее в Петербурге адвокат обвинил сотрудников полиции в превышении полномочий.
Фото: Piter.TV
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