В Петербурге адвокат обвинил сотрудников полиции в превышении полномочий

Он заявил, что стражи порядка якобы препятствовали осуществлению его деятельности.

Адвокат Алексей Калугин обратился к главе следственного отдела СК по Кировскому району Петербурга с требованием проверить действия сотрудников полиции одного из городских отделов. Он заявил, что стражи порядка якобы препятствовали осуществлению его деятельности. Об этом сообщило "ОВД-Инфо" (признано в РФ иноагентом), с которым сотрудничает господин Калугин.

Как пишет издание, в ночь на 7 марта Калугин вместе с другим адвокатом Сергеем Подольским приехали в отделение полиции №31. Однако дежурный не пустил их, сославшись на приказ руководства, и потребовал от Калугина прекратить съемку на телефон. Затем дежурный, как утверждается в заявлении, ударил адвоката по руке и вместе с другими полицейскими заковал его в наручники.

Через 15 минут наручники сняли. При этом начальник ОВД стал угрожать адвокатам возбуждением уголовных дел о применении насилия к представителю власти и оскорблении силовика. Адвокатов отпустили после того, как Калугин стер видеоролик, находясь в состоянии стресса.

Калугин считает, что его права были нарушены и просит возбудить уголовное дело по статье о превышении полномочий. С аналогичным требованием выступило "ОВД-Инфо" (признано в РФ иноагентом). Сотрудники проекта обратились к министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием провести проверку инцидента.

Ранее петербургский суд отправил в СИЗО полицейского, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному.

Фото: Piter.TV