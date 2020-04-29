Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус

Это был четвертый тест футболиста за последние шесть недель.

Как сообщает портал Football Italia, форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала продолжает болеть коронавирусом.

Футболист за последние шесть недель сдал четвертый положительный тест на COVID-19. Дибала намерен пройти более интенсивное лечение, чтобы успеть вернуться в обойму "Ювентуса" и начать подготовку к вероятному возобновлению сезона. Клуб из Турина лидирует в чемпионате Италии - 63 очка после 26 матчей.

Напомним, Пауло Дибала стал третьим футболистом "Ювентуса", у кого был обнаружен коронавирус. До этого в клубе сдали положительный тест на инфекцию защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди.

Ранее пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса.

Видео: YouTube / Juventus