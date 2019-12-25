Футболисты "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса

Игроки сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Пресс-служба итальянского "Ювентуса" на официальном сайте клуба сообщила о выздоровлении футболистов, заразившихся коронавирусом.

Защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди прошли двойной тест на COVID-19. Результаты тестов оказались отрицательными.

Напомним, Даниэле Ругани стал первым футболистом в Италии, у кого был обнаружен коронавирус. Также в "Ювентусе" сдали положительный тест на инфекцию полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Ранее стало известно, что "Зенит" заинтересован в приобретении Даниэле Ругани.

Фото: juventus.com