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Футболисты "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса
Сегодня, 15:46
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Футболисты "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди вылечились от коронавируса

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Игроки сдали отрицательные тесты на COVID-19.

Пресс-служба итальянского "Ювентуса" на официальном сайте клуба сообщила о выздоровлении футболистов, заразившихся коронавирусом.

Защитник Даниэле Ругани и полузащитник Блез Матюиди прошли двойной тест на COVID-19. Результаты тестов оказались отрицательными.

Напомним, Даниэле Ругани стал первым футболистом в Италии, у кого был обнаружен коронавирус. Также в "Ювентусе" сдали положительный тест на инфекцию полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Ранее стало известно, что "Зенит" заинтересован в приобретении Даниэле Ругани.

Фото: juventus.com

Теги: блез матюиди, даниэле ругани, коронавирус, фк ювентус
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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