Нападающий ЦСКА рассказал о готовности команды перед матчем со СКА

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал готовность команды к предстоящему матчу против петербургского СКА. Слова хоккеиста передает ТАСС.

Мы подходим к игре со СКА в отличном эмоциональном и психологическом состоянии. Была хорошая игра с "Йокеритом" (5:0), которая добавит эмоций перед матчем со СКА. В начале сезона у нас не всегда получалось много забрасывать, но мы тренируемся, бьемся, и вот в последних матчах прорвало. Сейчас все тройки притерлись друг к другу, находим химию

- Михаил Григоренко