Нападающий ЦСКА рассказал о готовности команды перед матчем со СКА

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал готовность команды к предстоящему матчу против петербургского СКА. Слова хоккеиста передает ТАСС.
Мы подходим к игре со СКА в отличном эмоциональном и психологическом состоянии. Была хорошая игра с "Йокеритом" (5:0), которая добавит эмоций перед матчем со СКА. В начале сезона у нас не всегда получалось много забрасывать, но мы тренируемся, бьемся, и вот в последних матчах прорвало. Сейчас все тройки притерлись друг к другу, находим химию
- Михаил Григоренко
Напомним, что игра между армейцами состоится 5 ноября в Москве. В данный момент москвичи возглавляют таблицу Западной конференции, опережая идущих вторыми петербуржцев на один балл.
Ранее на Piter.TV: Артем Дзюба вновь не стал общаться с журналистами из-за "пирожков"
Фото: Твиттер "СКА"