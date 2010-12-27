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Нападающий ЦСКА рассказал о готовности команды перед матчем со СКА
Сегодня, 11:58
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Rybka123
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Нападающий ЦСКА рассказал о готовности команды перед матчем со СКА

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Игра между армейцами состоится 5 ноября в Москве

Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал готовность команды к предстоящему матчу против петербургского СКА. Слова хоккеиста передает ТАСС.

Мы подходим к игре со СКА в отличном эмоциональном и психологическом состоянии. Была хорошая игра с "Йокеритом" (5:0), которая добавит эмоций перед матчем со СКА. В начале сезона у нас не всегда получалось много забрасывать, но мы тренируемся, бьемся, и вот в последних матчах прорвало. Сейчас все тройки притерлись друг к другу, находим химию

- Михаил Григоренко

Напомним, что игра между армейцами состоится 5 ноября в Москве. В данный момент москвичи возглавляют таблицу Западной конференции, опережая идущих вторыми петербуржцев на один балл.

Ранее на Piter.TVАртем Дзюба вновь не стал общаться с журналистами из-за "пирожков"

Фото: Твиттер "СКА"

Теги: григоренко , ска , хоккей , цска
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Хоккей

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