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Налоговые выплаты резидентов особой экономической зоны за первое полугодие выросли почти в 2 раза
Сегодня, 11:31
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Налоговые выплаты резидентов особой экономической зоны за первое полугодие выросли почти в 2 раза

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ОЭЗ создает благоприятные условия и инфраструктуру, при которых резиденты смогут успешно вести разработки и производство инновационной продукции в Петербурге.

Резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (ОЭЗ) инвестировали в свои проекты 4,3 млрд рублей по итогам первого полугодия 2020-го года. Половину суммы они инвестировал во втором квартале, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

Компании создали 210 новых рабочих мест. Общий объем налоговых отчислений резидентов составил 3,7 млрд рублей. Это на 93% больше, чем за первое полугодие 2019-го года. Тогда сумма составила 1,9 млрд рублей.  

Лидерами среди инвесторов оказались ЗАО "Биокад", АО "ВЕРТЕКС" и АО "Фармасинтез-Норд". 

Выручка и налоговые отчисления петербургских резидентов показывают значительную положительную динамику, значительный рост от года к году. Это говорит об эффективности инструмента ОЭЗ не только для развития бизнеса, но и для экономики города и возврата бюджетных вложений.

отметил Евгений Елин. 

Всего с начала создания ОЭЗ резиденты инвестировали 54,3 млрд рублей в новые проекты.

Ранее стало известно, какая страна выиграет от пандемии коронавируса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: налоги, оэз санкт-петербург, резиденты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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