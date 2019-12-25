Налоговые выплаты резидентов особой экономической зоны за первое полугодие выросли почти в 2 раза

ОЭЗ создает благоприятные условия и инфраструктуру, при которых резиденты смогут успешно вести разработки и производство инновационной продукции в Петербурге.

Резиденты особой экономической зоны "Санкт-Петербург" (ОЭЗ) инвестировали в свои проекты 4,3 млрд рублей по итогам первого полугодия 2020-го года. Половину суммы они инвестировал во втором квартале, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

Компании создали 210 новых рабочих мест. Общий объем налоговых отчислений резидентов составил 3,7 млрд рублей. Это на 93% больше, чем за первое полугодие 2019-го года. Тогда сумма составила 1,9 млрд рублей.

Лидерами среди инвесторов оказались ЗАО "Биокад", АО "ВЕРТЕКС" и АО "Фармасинтез-Норд".

Выручка и налоговые отчисления петербургских резидентов показывают значительную положительную динамику, значительный рост от года к году. Это говорит об эффективности инструмента ОЭЗ не только для развития бизнеса, но и для экономики города и возврата бюджетных вложений. отметил Евгений Елин.

Всего с начала создания ОЭЗ резиденты инвестировали 54,3 млрд рублей в новые проекты.

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Фото: Piter.TV