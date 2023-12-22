В ОЭЗ "Санкт-Петербург" создадут 4 новых предприятия за 17 млрд рублей

Проекты связаны с производством тяжелого металлорежущего оборудования, деталей для двигателей, лабораторного оборудования и аналитических приборов.

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" одобрил четыре новых проекта от компаний "Форт", "Центр разработок С7", "Аксиом Электрик" и "Экросхим" на станкостроительном заводе. Объём заявленных инвестиций составляет более 16,7 млрд рублей.

Проекты связаны с производством тяжелого металлорежущего оборудования, деталей для двигателей, лабораторного оборудования и аналитических приборов, а также с инновационным электротехническим оборудованием для различных отраслей промышленности.

Кроме того, совет одобрил корректировки проектов компаний "Газпромнефть - промышленные инновации" и "ЛС-Инжиниринг", которые являются резидентами особой экономической зоны. Первая компания строит лабораторно-пилотный комплекс, а вторая занимается разработкой и производством системы транспортной и промышленной безопасности под названием "Парадигма".

Ранее мы сообщили о том, что доступ резидентам к новым площадкам ОЭЗ "Санкт-Петербург" откроют в 2025 году.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга