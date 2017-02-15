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nastya960
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Накануне небо Петербурга озарилось космическим разноцветным закатом

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Петербуржцы делились фото и видео в социальных сетях.

Петербуржцы накануне вечером любовались малиновым закатом и не забывали делиться красивыми снимками в социальных сетях.

Первый пост с видео и фото фантастического заката появилось в группе "ДТП и ЧП". В комментариях под постом петербуржцы оставили множество фотографий с разных районов города.


Andrey Shiryaew


Антон Щучинов


Валерия Федотова


Дина Гурова


Иван Савинов


Ира Зеневич


Мира Ким


Ольга Ерохина


Наташа Андреева


Татьяна Колядинская

Многие подписчики отметили, что таким красивым небом можно любоваться вечно.

Видео: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Екатерина Копейкина)

Теги: закат
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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