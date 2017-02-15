Накануне небо Петербурга озарилось космическим разноцветным закатом

Петербуржцы делились фото и видео в социальных сетях.

Петербуржцы накануне вечером любовались малиновым закатом и не забывали делиться красивыми снимками в социальных сетях.

Первый пост с видео и фото фантастического заката появилось в группе "ДТП и ЧП". В комментариях под постом петербуржцы оставили множество фотографий с разных районов города.



Andrey Shiryaew



Антон Щучинов



Валерия Федотова



Дина Гурова



Иван Савинов



Ира Зеневич



Мира Ким



Ольга Ерохина



Наташа Андреева



Татьяна Колядинская

Многие подписчики отметили, что таким красивым небом можно любоваться вечно.

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