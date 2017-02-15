Накануне небо Петербурга озарилось космическим разноцветным закатом

Петербуржцы накануне вечером любовались малиновым закатом и не забывали делиться красивыми снимками в социальных сетях.
Первый пост с видео и фото фантастического заката появилось в группе "ДТП и ЧП". В комментариях под постом петербуржцы оставили множество фотографий с разных районов города.
Andrey Shiryaew
Антон Щучинов
Валерия Федотова
Дина Гурова
Иван Савинов
Ира Зеневич
Мира Ким
Ольга Ерохина
Наташа Андреева
Татьяна Колядинская
Многие подписчики отметили, что таким красивым небом можно любоваться вечно.
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