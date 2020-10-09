Найдено новое отличие современных людей от неандертальцев

У человека есть мутация, которая заметно влияет на метаболизм пуриновых соединений в клетках мозга.

В отличие от неандертальцев у человека есть мутация в гене ADSL, которая заметно влияет на метаболизм пуриновых соединений в клетках мозга. Исследовательская работа была опубликована в журнале eLife. Кратко об этом сообщила пресс-служба Сколковского института науки и технологий.

"Несмотря на отсутствие ныне живущих неандертальцев, нам удалось определить метаболические особенности современных людей и подтвердить свои гипотезы на мышиных и клеточных моделях", – отметила аспирант Сколковского института науки и технологий и один из авторов исследования Вита Степанова.

Неандертальцы оставили в ДНК человека около 2-4% своих генов. Об этом стало известно благодаря расшифровке генома неандертальцев, которую провели ученые во главе со Сванте Паабо. Исследователи считают, что часть этих генов помогла предкам современного человека приспособиться к жизни на севере. Ученые выяснили, что у неандертальцев была необычно развитая мускулатура и пониженный болевой порог.

В новой работе Паабо и его коллеги, среди которых и Вита Степанова, открыли еще одну отличительную черту между неандертальцами и современными людьми. В результате нашли различия в работе гена ADSL. Эту мутацию в гене у других приматов, грызунов и неандертальцев не нашли.

Этот участок генома отвечает за сборку одноименного фермента, участвующий в синтезе различных молекул, которые содержат в себе пурин – азотистое основание, лежащее в базе аденина и гуанина, двух ключевых "букв" ДНК.

Ученые считают, что данная мутация сыграла важную роль в развитии человеческих способностей, в том числе и высокий уровень интеллекта.

Исследователи и дальше будут изучать этот вопрос.

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