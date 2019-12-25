Постановление подписал губернатор города.

Награды за заслуги в развитии физкультуры и спорта в Петербурге получат 50 человек. Соответствующее постановление 26 декабря подписал губернатор города, сообщила пресс-служба Смольного.

Лауреаты наград получают соответствующий нагрудный знак и премию правительства города. Награды вручают за выдающиеся заслуги городом и его жителями в сфере физкультуры и спорта, здорового образа жизни и авторитета Северной столицы в стране и за рубежом.

Ранее мы сообщали о том, что после матча со "Спартаком", который прошел накануне, петербургский футбольный клуб "Зенит" ушел в отпуск. Через месяц команда пройдет медицинский осмотр в Петербурге, а 15 января пройдут первые в будущем году зимние тренировочные сборы "Газпром", которые пройдут в Дубай до 27 числа.

Там же пройдет серия товарищеских матчей, даты которых сообщат позже.

Фото: Piter.tv