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325 спортсменов из Петербурга получили награды от городского правительства
Сегодня, 12:45
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325 спортсменов из Петербурга получили награды от городского правительства

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Кроме того, награды достались 185 тренерам.

В Петербурге вручили награды 325 спортсменам-призёрам чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также IX Зимней спартакиады учащихся России. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. 

Награждённые принимали участие в соревнованиях по фристайлу, лыжным гонкам, биатлону, прыжкам на лыжах с трамплина,  футболу, сноуборду, лыжном двоеборье, легкой атлетике, дзюдо, плаванию, парусному спорту, художественной гимнастике, конькобежному спорте, пулевой стрельбе, гребному спорту, велосипедному спорту, а также настольному теннису среди глухих, и плаванию среди лиц с поражением ОДА.

Кроме того, правительство города отметило 185 тренеров, которые участвовали в подготовке спортсменов.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге состоялся заплыв "Открытие гидросезона – 2022".

Фото: Pexels

Теги: награды, правительство петербурга, санкт-петербург, спортсмены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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