Начался самый длинный день в году: особенности летнего солнцестояния

С этого момента световой день начнёт сокращаться вплоть до зимнего солнцестояния.

В субботу, 21 июня, в Северном полушарии наступило летнее солнцестояние. Это самый продолжительный световой день в году. Солнце достигло своей наивысшей точки над горизонтом в 11:24 по московскому времени.

Продолжительность светового дня зависит от широты: в Москве она составит 17 часов 33 минуты, в Петербурге — 18 часов 50 минут. Сегодня восход солнца в Северной столице начался в 3:35, а закат ожидается в 22:25. Таким образом, ночь на 22 июня станет самой короткой в году.

После этого дня продолжительность светлого времени суток начнёт постепенно сокращаться, а ночь будет становиться всё длиннее. В день осеннего равноденствия, 23 сентября, длительность дня и ночи сравняется. Завершающей фазой годичного астрономического цикла станет зимнее солнцестояние — 21 декабря, когда наступит самый короткий день в году.

Ученые сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день.

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