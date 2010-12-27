Начало рабочей недели в Петербурге обещает быть мокрым и снежным

Синоптики пообещали мокрый снег с 4-6 декабря.

Специалисты Российского государственного гидрометеорологического университета прогнозируют пасмурное начало недели с гололедицей на дорогах.

4 декабря в городе будет облачно и пройдет мокрый снег. Температура воздуха составить 2 градуса тепла. Жителей города застанет слабая метель с ветром 6-10 метров в секунду.

5 декабря обещает быть без осадков. Скорость ветра уменьшится до 3-7 метров в секунду.

В среду в Северную столицу может снова нагрянуть снег, а температура понизится до -3 градусов. Ветер северо-западный 4-8 метров в секунду.