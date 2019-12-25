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Началась онлайн-трансляция суда над Олегом Соколовым
Сегодня, 12:25
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Butenko

Началась онлайн-трансляция суда над Олегом Соколовым

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Видеотрансляция судебного процесса доступна на сайте "Судебный портал".

Во вторник, 9 июня, в Петербурге началось судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова. В связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса, а также для обеспечения гласности, суд обеспечивает прямую видеотрансляцию заседания. Следить за действиями судьи, адвокатов и самого историка можно на сайте "Судебный портал". 

Эфир из зала суда начался в 12.00, однако первые 20 минут в кадре можно было следить только за техническими приготовлениями. Адвокаты, приставы и обвинение надевали защитные маски и протирали руки антисептиком. Олег Соколов, одетый в оранжевый свитер, томился в клетке для обвиняемого. Что касается судьи, то, судя по всему, она ведет заседание удаленно. В самом начале процесса коллеги жаловались на то, что не могут расслышать слова председательствующего и просили сделать звук громе. 

Ранее мы писали, что суд над историком Олегом Соколовым будет транслироваться онлайн. 

Теги: олег соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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